Partuur Gert-Anne van der Bos de beste bij officieuze kick-off kaatsseizoen

De officieuze kick-off van het kaatsseizoen was in Leeuwarden, bij LKC Sonnenborgh. Er deden in totaal vier parturen aan mee. De derde prijs was voor Enno Kingma, met Kees van der Schoot en Erwin Zeilstra, en als laatste eindigde het partuur van Bauke Triemstra, Hendrik Kootstra en Sjoerd de Jong.

Volgende week zaterdag begint in Moarre-Ljussens het kaatsseizoen voor hoofdklassers officieel.

De herenhoofdklassewedstrijd die op het programma stond voor vrijdag 15 juli, gaat niet door. De organisatie uit Minnertsga ziet het niet zitten. Het zou te lastig zijn om de coronamaatregelen te hanthaven, als de bezoekers een drankje op hebben. En bezoekers weigeren wil de organisatie ook niet, want hoe bepaal je dan wie er wel of niet mag komen?