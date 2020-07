Boeren willen opnieuw met trekkers de weg op na kat-en-muisspel met politie

Een getuige omschrijft de acties in de nacht van zaterdag op zondag als een kat-en-muisspel met de politie. De boeren hebben urenlang rondjes gereden op het industrieterrein van Heerenveen, en ze hebben vijf keer het distributiecentrum van een supermarkt geblokkeerd.

Bij Tjallebert probeerden ze een paar keer de A7 op te rijden. De politie kon dat voorkomen. Agenten hadden ook de toerit naar de A32 afgesloten.

Uren later reden de trekkers met tientallen volgauto's binnendoor naar Drachten. Met busjes van de ME had de politie alle toeritten van de A7 geblokkeerd.

In Drachten werd de groep kleiner. Rond drie uur 's nachts kwam er een eind aan de actie.