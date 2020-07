Nieuwe veerboot Doeksen twee dagen na eerste tocht uit de vaart wegens technisch probleem

Er zou een storing zijn geweest in het besturingssysteem, toen het schip zondagochtend aan zou leggen in Harlingen.

Het schip Willem Barentsz vaart zondag niet meer. Dat meldt de rederij. Passagiers die een overtocht geboekt hadden, worden met een ander schip vervoerd. De rederij heeft extra mensen ingezet om dat mogelijk te maken.

Het is op dit moment niet duidelijk wat er precies kapot is, en hoe lang het duurt voordat het weer gemaakt is.