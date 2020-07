PietCast #24: "Je hoort steeds dat het te droog is, maar het is aan de natte kant"

Piet Paulusma: "We denken dat het zo droog is. Vanaf half maart tot en met mei hadden we wel een periode met een record droogte. Dat komt met name door de opwarming van de aarde en er is in die maanden ook te weinig water gevallen. Over de afgelopen drie maanden is er 100 ml te weinig regen gevallen. Maar daarentegen hadden we in januari en februari veel te hoge neerslagcijfers. Alles bij elkaar opgeteld is dit jaar nog wel aan de natte kant.

Betoneffect

Hoe meer bebouwing hoe langer de warmte blijft hangen. Dat is het geval in steden. De warmte trekt in de stenen. Ik noem dat het betoneffect. Het fenomeen staat ook wel bekend als het bebouwdekomeffect.