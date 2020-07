VIDEO: Actieboeren zorgen voor overlast op A7 en A32

Er zijn ook auto's die met de alarmlichten aan tussen de trekkers rijden. De politie is er ook bij. In woordvoerder laat weten dat de politie scherp en alert is, en de situatie nauwlettend in de gaten houdt. De actie zorgt voor overlast voor het verkeer op de A7, en er rijdt ook een groep trekkers op de A32.

In Drenthe hebben de boeren een snelweg geblokkeerd, bij Hoogeveen.

Eerder op de dag werd duidelijk dat de boeren actie willen voeren. Boeren uit Fryslân, Groningen en Drenthe zeggen dat ze onafhankelijk willen worden van Den Haag. Een woordvoerder van de actievoerders wilde niet zeggen wat de plannen precies zijn. "Dat houd ik voor me, ik wil het achterste van mijn tong nog niet laten zien."

In een appgroep op sociale media staat dat de actie lang kan duren. "Dit is géén actie voor een uur, maar voor misschien wel meerdere dagen. Neem slaapspullen mee."