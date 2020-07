Oorlogskunst van Duits-Joodse vrouw eindelijk te zien bij museum Belvédère

Auerbach is een Duits-Joodse kunstenaar. Journaliste Pauline Broekema heeft een boek over haar geschreven. Voor de oorlog vestigde Auerbach zich alleen in Parijs, en dat fascineerde Broekema.

"Ze woonde in een hotel met allemaal beroemdheden en mannen om zich heen en gaat dan tekenen. Ik vind het bijzonder dat een vrouw in deze tijd hier toe in staat was."

Diepe littekens

Dan komt de oorlog, en Auerbach belandt in een kamp. Dat overleeft ze, maar het laat diepe littekens achter. Haar leven is goed terug te zien in haar werk.

"De zachte tekeningen zijn van voor de oorlog. Na de oorlog veranderde dat. Er was volgens haar geen tijd meer om kunst te maken, maar alleen maar om te herdenken. Toen maakte ze indrukwekkende schilderijen."