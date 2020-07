Burgemeester Harlingen niet blij met actie tegen minister: "Ze mag ook wel eens op vakantie"

In Harlingen is de minister niet gezien. Volgens de burgemeester was ze er ook niet. "Of het sowieso een misverstand was, of dat ze zich heeft laten afschrikken door deze actie, dat weet ik niet."

De boeren zeggen dat ze er zeker van zijn dat de minister naar Terschelling zou gaan. Dat zouden ze gehoord hebben van 'een betrouwbare bron'. Een woordvoerder van de minister ontkent niets, maar weigert commentaar te geven, "omdat het een privé-zaak betreft. Daar ga ik niets over zeggen."

'Een beetje mislukt'

"Als de minster hier niet is, dan is de actie wel een beetje mislukt", zegt burgemeester Sluiter. Hij begrijpt wel dat haar beleid weerstand oproept, zegt hij, maar deze actie gaat hem eigenlijk te ver. "De minister mag zich ook wel eens even ontspannen. Als je dan achtervolgd wordt, vind ik dat niet zo'n fijne actie."

Sluiter maakt zich druk over de gevolgen die de actie heetf voor het publiek. "Andere mensen willen ook op vakantie. Die willen straks de boot op. Dan moeten er geen trekkers in de weg staan."

Vijf trekkers

De trekkers hebben even op de weg gestaan, maar toen de politie kwam, stonden ze snel aan de kant. Het was bepaald geen massale demonstratie. Er waren zo'n vijf trekkers bij betrokken. Bij eerdere acties waren dat er honderden, of soms duizenden.

"We hadden gehoopt dat er wat meer zouden komen", zegt één van de actievoerders. Volgens haar hebben boeren het idee dat het niet helpt om actie te voeren. "Zo moet je niet denken. We moeten nu doorpakken."