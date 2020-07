Man (22) rijdt midden in de nacht met zeven cilinders lachgas in de auto: politie grijpt in

Volgens de politie is het niet verboden om lachgas te vevoeren, als het maar minder dan twee kilo is, en de gasfles moet dicht zijn. Als er meer dan twee kilo vervoerd wordt, ziet de politie dat als bedrijfsmatig vervoer. Dat is gebonden aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

In dit geval had de bestuurder (22) de voorgeschreven documenten niet bij zich, en de politie ziet dat als een economisch delict. Een Officier van Justitie moet de straf bepalen. De man is als verdachte gehoord. Dat meldt de politie.