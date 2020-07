Verkorte vaargeul Ameland gaat definitief niet door, Wagenborg teleurgesteld

Dat het besluit nu definitief is, had directeur Ger van Langen van Wagenborg niet verwacht.Hij had de indruk dat er nog gesprekken gaande waren.

Volgens Rijkswaterstaat heeft een bocht afsnijden in de vaargeul te veel invloed op de natuur. Van Langen heeft een tegenargument: door de reistijdverkorting is de CO2-uitstoot ook lager en er is minder onderhoud nodig aan de vaargeul, want die is immers korter.

Wagenborg is niet betrokken bij de inhoudelijke kant van de vergunningaanvraag. Dat is Rijkswaterstaat. Wagenborg gaat alleen over de operationele kant, dat wil zeggen: de bereikbaatrheid en passagiers en vrachtvervoer op tijd van a naar b varen.

Over de langetermijnvisies heeft de rederij ook niets te zeggen. Die wordt vastgesteld door de provincie, het Rijk en de eilander gemeenten. Wij moeten het doen met de omstandigheden zoals ze nu zijn. De kapiteins van de veerboten zitten elke dag op het Wad en de weten hoe het daar is.