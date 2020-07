Strandbibliotheek Makkum beleeft eerste seizoensdag 'in herfstachtige sfeer'

Er komen hier tien tot tweehonderd bezoekers per dag, dat hangt van het weer af, vertelt medewerkster Durkje Helfrich in de strandbibliotheek die in een tent gevestigd is. De boeken moeten 36 uren in quarantaine voordat ze opnieuw uitgeleend mogen worden. Helfrich verwacht niet zo snel dat de bibliotheek nee moet verkopen.

Ook Duitse boeken

De strandbibliotheek in Makkum heeft ook boeken voor Duitse toeristen. Elk jaar schaffen ze nieuwste Duitse boeken-top 10 aan en nieuwe kinder- en jeugdboeken. Ze bouwen we een aardige collectie op, vindt Helfrich.

Windbestendig

Het is zaterdag geen strandweer en veel bezoekers verwacht Helfrich niet op de eerste dag. Het is regenachtig en er staat een stevige wind, maar de tent kan dat wel hebben. "We hebben zelfs wel eens een windhoos doorstaan."