Omrop TIP: De berchrede fan it flakke lân, deel 3

Langzamerhand kruipt het land uit de lockdown. Biedt 'het nieuwe normaal' ook nieuwe kansen? In een vervolg op 'De berchrede fan it flakke lân' presenteert Fryslân DOK nieuwe essays over de toekomst. In aflevering drie, uitgezonden op zaterdag 4 juli bij NPO2 en op zondag 5 juli bij Omrop Fryslân, is het woord aan zangeres Nynke Laverman en ingenieur Govert Geldof.