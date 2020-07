Tekort aan vakantiehuizen dreigt: "corona-effect speelt mogelijk een rol"

Met name op de Waddeneilanden en rondom Beetsterzwaag zijn de prijzen hoog door de toegenomen vraag. Verder gaat het snel met de verkoop van vakantiehuisjes in de buurt van Appelscha, in Gaasterland en in Makkum.

De grotere verkoop van vakantiehuisjes loopt in gelijke tred met de toegenomen verkoop van gewone huizen, zegt makelaar Willem Donker van de Friese NVM.

Corona-effect

Daarbij speelt naar alle waarschijnlijkheid een bepaald 'corona-effect' ook een rol. Mensen moeten meer thuis werken en dat kan ook in een vakantiewoning. Nu het moeilijker geworden is in het buitenland op vakantie te gaan, zijn mensen gedwongen in Nederland op vakantie te gaan. De meeste kopers van Friese vakantiehuisjes zijn afkomstig uit de Randstad, volgens Donker. De prijzen liggen 15 tot 20 procent hoger, in vergelijking met vorig jaar.

Alternatief voor lage rente op spaargeld: huisje kopen

De toegenomen verkoop van vakantiehuisjes komt ook door de lage rente op spaargeld, zegt Donker. Beleggers of mensen die spaargeld hebben, zoeken een alternatief voor de lage rente op spaargeld, met een zo hoog mogelijk rendement. De goedkopere vakantiewoningen worden verkocht om zo snel mogelijk winst te maken. De duurdere worden vaak gekocht door mensen die er zelf in willen wonen.

Maar het is altijd een golfbeweging met de huizenverkoop, zegt Donker. Over twee jaar kan het wel weer heel anders zijn.