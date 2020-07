Grote behoefte aan tweedehands auto's: "Mensen willen niet meer met het ov"

Het autolandschap is erg veranderd in het afgelopen halfjaar. Zo geeft de overheid subsidies van 2.000 euro op een gebruikte elektrische auto en 4.000 euro op een nieuwe elektrische auto. "Er vindt echt een verandering plaats. Hadden we vroeger alleen nog benzine en diesel, nu hebben we - en daar moeten we blij mee zijn - hybrides." En ook LPG is momenteel populair. "We hebben nu een heel ander merk. Private-lease, niet te vergeten. Er zijn steeds meer mensen die willen weten waar ze aan toe zijn."

De grote vraag zorgt er ook voor dat de dealers steeds minder in de verkoop hebben. Er komt een tekort aan auto's voor de verkopers. "Het lijkt nu nog goed, maar we zoeken wel mensen waarvan we de auto kunnen opkopen. We kunnen geen 'nee' verkopen."