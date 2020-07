Waddenfonds investeert miljoenen in schonere schepen voor op het Wad

Alle schepen in de beroepsvaart moeten in 2030 op waterstof varen, is de bedoeling. Het project kost in totaal 26 miljoen euro. Het bedrijfsleven betaalt daar zelf het grootste deel van. Het project is onderdeel van een groter programma van de drie Waddenprovincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland om grote investeringen in het gebied mogelijk te maken.

"Green Shipping is in meerdere opzichten belangrijk voor de Waddenzee. Met innovaties zorgen we ervoor dat een belangrijke sector als de scheepvaart klaar wordt gemaakt voor de toekomst. En nog belangrijker, het milieu van de kwetsbare Waddenzee is er zeer bij gebaat", zegt voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds.