UPDATE: Boeren rijden langzaam met trekkers door centrum Heerenveen

Een aantal boeren is aangesloten bij Farmers Defence Force. Ze waren van plan om met de trekkers in een laag tempo over de A32 te rijden, maar kregen daarvoor geen toestemming van de politie. Die was met twee bussen van de mobiele eenheid ter plaatse en hield de situatie in de gaten. "Dan hadden jullie toestemming voor de protestactie aan moeten vragen bij de gemeente", zei één van de agenten.

's Middags ook al actie

Een aantal boeren voerde vrijdagmiddag ook al actie en heeft aangifte gedaan tegen minister Schouten.