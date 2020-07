Boeren verzamelen zich met trekkers bij Heerenveen en willen snelweg op

De boeren zijn van plan om met de trekkers in laag tempo over de A32 te rijden. De politie is met twee bussen van de mobiele eenheid ter plaatse en houdt de situatie in de gaten. De boeren hebben contact met de politie en vertelden aan de agenten het plan.

De politie gaf de boeren geen toestemming voor de actie. "Dan hadden jullie toestemming voor de protestactie aan moeten vragen bij de gemeente", zegt één van de agenten. Mochten de boeren toch de A32 oprijden, dan zal de politie ingrijpen.

's Middags ook al actie

Een aantal boeren voerde vrijdagmiddag ook al actie en heeft aangifte gedaan tegen minister Schouten.