VIDEO: Kijk hier naar het concert van het Noord Nederlands Orkest

Het orkest heeft diverse maatregelen getroffen om dit concert mogelijk te maken. Zo spelen ze niet met 80 musici, maar met 53. De orkestleden zitten minstens 1,5 meter uit elkaar en er is plaats voor een beperkt aantal van 220 bezoekers.

Als eerste is het begindeel uit Dvoráks Nieuwe Wereld-Symfonie te horen, een titel die goed bij de huidige situatie past. Van Robert Schumann klinkt het spiritueel geladen deel uit de Derde Symfonie. Stukken van Mozart en Johann Strauss brengen een vrolijke noot. Het NNO eindigt met de Finale uit Beethovens Zevende Symfonie, want 2020 is nog altijd het Beethovenjaar.