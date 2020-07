Fryslân moet cultureel land van melk en honing worden in 2022

We kennen uit Arcadia uit de Griekse mythologie, zo vertelt artistiek leider Sjoerd Bootsma. Het refereert aan een poëtisch en harmonieus paradijs. "Het was volgens de Grieken het mythische land van melk en honing, van de eeuwige zonneschijn, het ultieme geluk. We hebben ons laten inspireren door een stukje uit het Fries volkslied 'it bêste lân fan d'ierde'. Het voelt vaak alsof we in het beste land ter aarde wonen."

Bootsma doelt daarmee op de ruimte en de menselijke maat. "Maar je kunt er ook vraagtekens bij plaatsen", zegt hij. "Zijn we als mienskip wel zo open en hoe gaan we met ons landschap om?"

Geen massale voorstellingen

Er is lang nagedacht of de opvolger van Culturele Hoofdstad 2018 niet verschoven moest worden naar 2023 vanwege de coronacrisis. De organisatie gaat uiteindelijk toch voor het jaar 2022. Bootsma: "Maar we houden er zeker rekening mee met de manier waarop we het opbouwen. Arcadia zal vooral veel exposities, installaties en beeldende kunst in de openbare ruimte hebben, in plaats van grote massale podiumkunstvoorstellingen waar mensen hutjemutje op elkaar zitten."

Nieuwe directeur

Op organisatorisch gebied is er ook het één en ander veranderd. De legacy-organisatie van Culturele Hoofdstad valt niet meer onder de provincie en gemeente, maar is weer een zelfstandige stichting. Er wordt nog gezocht naar een algemeen directeur.

Voorzitter Sjoerd Galema van de raad van toezicht vertelt wat ze precies zoeken: "We streven culturele diversiteit na, dus het mag iemand zijn die helemaal anders is dan de geboren en getogen Friezen. Maar het moet ook iemand zijn die Fryslân goed kent en begrijpt, die snapt dat het alleen maar werkt wanneer je partijen en mensen meeneemt."

Zaterdag komt er een vacature voor de algemene directeur in de regionale en landelijke kranten.