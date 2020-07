Eerste Streekmerk van Hemelum na corona gaat niet door: te slecht weer

Rixt Siersma van de organisatie vindt het erg jammer dat het niet kan doorgaan. "Zo'n besluit neem je niet zomaar. Maar dit moet je niet willen. De wind trekt nu al wat aan, morgen hebben we het over kracht 6. En zondag vanaf een uur of elf over kracht 7-8. De spullen kunnen wel kapot waaien."

Coronamaatregelen

Ze had er net zo'n zin aan. "We wachten er al lang op, er zouden wel 31 deelnemers meedoen. Het zou tijd worden om de producten weer te verkopen en te vertellen over de passie die ze hebben. Maar het kan niet. Veiligheid gaat voor alles. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in coronatijd wel geprobeerd mee te denken over hoe we dit evenement kunnen omdraaien naar een markt. Zoals de weekmarkt van Sneek. Als met al doe je er veel moeite voor en als je dan los wilt, is er ineens die wind."

Verplaatsen

De Streekmerk was al aangepast, om aan de coronamaatregelen te voldoen. "Het vermaak mocht niet, dus bijvoorbeeld de live-muziek hebben we eruit gehaald. Ook was alles volgens de RIVM-regels opgezet, we hebben een looproute gemaakt en het groter opgezet. En nu moesten we toch besluiten dat het niet door gaat." Siersma hoopt de markt te kunnen verplaatsen. "Wij willen het nu graag doorschuiven naar 12 juli. De mensen die we hebben gebeld, zeiden al dat ze volgende week wel kunnen."