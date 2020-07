Sporter van de Week: Tornike Tsjakadoea

Bang voor besmetting met het coronavirus is Tsjakadoea niet. De judoka's zijn van tevoren allemaal getest. "Dat was allemaal positief eigenlijk. Of, negatief eigenlijk. Maar dat is positief voor ons, haha", aldus de Fries. Het begin was deze week rustig. "Je moet het judogevoel weer krijgen. Eerst ben je vol aan het rammen, daar is je lichaam ook aan gewend. Als je dan drie maanden lang niet judoot, moet je lichaam weer rustig wennen om blessures te voorkomen."

De periode van nu tot en met de zomer van volgend jaar staat voor Tsjakadoea in het kader van de Olympische Spelen. Groot voordeel is dat hij zich al heeft geplaatst. "De internationale judofederatie heeft een planning gemaakt om wedstrijden door te kunnen laten gaan. Dat begint in september, maar dat weten ze nog niet zeker omdat het niet in alle landen nog goed is. Ik ga er vanuit dat ik ergens in november, december weer begin met judowedstrijden."