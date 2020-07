Verbinding over Broeresleat bij Oppenhuizen: rondje Snitser Mar dichterbij

De protestantse gemeente van Top en Twel heeft als eigenaar van de grond de plannen mede mogelijk gemaakt. Een belangrijk deel van het benodigde geld komt uit het Iepen Mienskip Fûns van de provincie. Verder hebben gemeente Súdwest-Fryslân, Marrekrite, Wetterskip Fryslân en het dorpsbelang meebetaald. Trienke Lantinga van de provincie is blij dat de brug er eindelijk ligt. "De naam is bedacht door het dorp: de Westpolderbrêge. Eindelijk is het zover. Nu kunnen er veel mensen gebruik van maken."

Het bestuur van de Marrekrite heeft in 2016 opdracht gegeven voor een fiets- en wandelpad om het meer. Voor de ZOU (Zeilvereniging Oppenhuizen Uitwellingerga) is het nieuwe pad ook een mooie opsteker. In 2017 is er al een nieuwe steiger bij de Broeresleat aangelegd.

Marrekrite wil rondje Sneekermeer

Directeur Lourens Touwen van de Marrekrite is zelf ook verbaasd dat het zo lang moest duren. "Wij hebben er ons ook over verwonderd. Het lag blijkbaar ingewikkeld, maar we hebben 'm na lang praten. Voor het dorp is het leuk en voor de Marrekrite is het ook belangrijk: het is de één na laatste schakel in het rondje Sneekermeer. De laatste stap is Goingarijp. Wij zijn bezig om de watersport te verbreden naar waterrecreatie. We willen zoveel mogelijk de ligplaatsen en voorzieningen te combineren met fiets- en wandelpaden zodat mensen op veel manieren het landschap kunnen beleven. Als straks het hele rondje Sneekermeer compleet is, dan hebben we 42 kilometer permanent om het meer."