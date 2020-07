PODCAST SC Heerenveen 100 jaar: "Na de bekerwinst kon ik wel 20 keer trouwen"

In 1993 en 1997 haalt Heerenveen ook de finale, maar verliezen ze van Ajax en Roda JC. Heel Fryslân hoopt dat drie keer scheepsrecht is. Dat staat ook op een groot spandoek, en het lukt. Na 90 minuten staat de stand op 1-1, in de verlenging wordt het 2-2. Uiteindelijk wint Heerenveen via strafschoppen en zet daarmee 5-4 op het scorebord.

Geert Arend Roorda is op dat moment de enige Fries in de selectie: "Ik had wel door dat er iets speciaals kon gebeuren. Voor een club als Heerenveen was dit wel heel speciaal." Gerald Sibon vult aan: "Wij waren ons er wel van doordrongen. Toen we Volendam in de halve finale lootten, wisten we dat we volledig voor de bekerwinst gingen."

Sibon wint zes bekers

Gerald Sibon wint zes keer de nationale beker. Eerst met Roda JC (in 1997 tegen SC Heerenveen), daarna ook nog twee keer met Ajax, één keer met PSV en in Duitsland met FC Nürnberg. "Maar met Heerenveen was voor mij wel de mooiste", vertelt Sibon.

"Dat ik de laatste penalty mag nemen, maar toch vooral ook de hele manier waarop. De eerste voor Heerenveen, we hadden een goede groep en ik keerde terug bij Heerenveen. Maar vooral voor de club. Ik zag Mustapha (de clubfotograaf; red.) huilen. Kees Smid (de materiaalman, die drie jaar later overleed; red.) was door het dolle heen. Die was zo gelukkig, hij heeft wel negentig keer het Fries volkslied gezongen."

Rare dingen

Voor Michel Breuer was het erop of eronder. "Ik wist ook wel: ik ben geen wereldvoetballer. Dit is misschien wel de enige kans voor mij." Breuer zag in de aanloop naar de wedstrijd dat trainer Trond Sollied rare dingen deed en dat zelfs even dat hij niet zou spelen.

"Ik was echt door het dolle heen. Ik moest en zou spelen", zegt Breuer. "Maar tijdens het trainingskamp kreeg ik dan weer wel een hesje, dan weer niet. Ik stond op een gegeven moment in ontbloot bovenlijf. Ik werd gek, ik moest en zou spelen."