Burgemeester Stoel van Ameland vindt uitblijven verkorting vaargeul jammer

Burgemeester Leo Pieter Stoel vindt het jammer dat het niet kan doorgaan. "We hadden deze maatregel graag gezien. Deze tweede verlegging van de vaargeul was één van de maatregelen om de bereikbaarheid van Ameland te verbeteren. We kunnen deze verkorting niet realiseren omdat het in strijd is met natuurwaarden. Dat is jammer."

Zes minuten tijdwinst

Het gaat maar om zes minuten, zou je zeggen. Maar volgens de burgemeester heeft het wel veel invloed. "Het gaat om een paar minuten in een heel strak tijdschema. De veerboot moet in een uur laden, lossen en overvaren. In dat schema kunnen een paar minuten van cruciaal belang zijn. Ook bij verschillende weer-condities. U kunt zich voorstellen dat bij oostenwind en laagwater, dan is er weinig water in de Waddenzee en als het schip vertraging oploopt, dan zijn die paar minuten erg belangrijk."

Verlies van zandbanken

Een eventuele verlegging zou te veel verlies van zandbanken opleveren. Volgens Rijkswaterstaat zijn de zandbanken belangrijk vanwege de grote diversiteit aan diersoorten. Het is een belangrijke pijler voor de voedselvoorziening van het Wad. Volgens Rijkswaterstaat zou het verlies ook niet op een andere plek te compenseren zijn. Verder blijft het onzeker hoeveel onderhoud er in de toekomst nodig zou zijn aan de vaargeul.

Stoel snapt ook wel dat er een afweging moet worden gemaakt "We werken natuurlijk in een werelderfgoed. Dat is het mooie van de Wadden, maar het legt ook beperkingen op. We hebben met natuurregels te maken, dus niet alles wat we zouden willen kan. Voor de inwoners en bezoekers van Ameland is dit belangrijk om de betrouwbaarheid van de veerdienst te verbeteren. Op de Wadden is het altijd een balans tussen natuur en de leefbaarheid op het eiland. We hebben allemaal belang bij de natuur: het zorgt dat de Wadden zo mooi zijn. Soms zou je ook een kleine aanpassing willen doen aan de natuur. Dit kan nu niet, dat is jammer."

"We blijven op zoek"

Het verleggen maakte deel uit van een aantal maatregelen voor de korte termijn. "Er wordt door Rijkswaterstaat en het ministerie ook gewerkt aan de bereikbaarheid voor de lange termijn. Er liggen nog twee opties: het optimaliseren of misschien wel het verleggen van de huidige vaargeul. Dat zijn veel grotere projecten nog. Dit kan niet, maar de natuur zelf verlegt ook wel eens een vaargeul. Daar zouden we op in kunnen springen om de verbinding te verbeteren. Maar goed, we blijven op zoek."