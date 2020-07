Openluchtmuseum De Spitkeet krijgt 50.000 euro na noodkreet aan gemeente

De Spitkeet heeft een aanvraag gedaan voor een investering bij het stimuleringsprogramma Regiodeal Noordoost-Fryslân. Een manager moet dat allemaal coördineren en aansturen.

Financieel in de knel

Voorzitter Jarig Wijma heeft anderhalve week geleden in een brief aangegeven dat het aantal bezoekers in tien jaar tijd is verviervoudigd naar ruim 19.000 bezoekers in 2019. Dat vraagt veel van de 125 vrijwilligers van De Spitkeet, die onder meer het onderhoud, de rondleidingen en het beheer van de collectie op zich nemen.

Ondanks het aantal bezoekers gaat het financieel niet goed met het themapark. Mede door het coronavirus zal het verlies in 2020 'dramatisch' zijn, zo schrijft Wijma. De entreeprijs en de donatiebijdragen zijn al verhoogd, maar de reserves zijn bijna op. Daarom denkt De Spitkeet het enkel te redden met steun van gemeente en provincie.

Nooit subsidie gekregen, nu wel nodig

Er komt nog eens bij dat er houtrot is ontdekt in een van de monumentale woningen in het park. Het moet gerestaureerd worden, maar daar is geen geld voor. De Spitkeet heeft tot nu toe geen subsidie ontvangen. Het bestuur van De Spitkeet geeft aan dat andere musea al lang financiële steun zouden krijgen met het historisch-cultureel belang van het park.

Wijma schreef daarom een noodkreet in de richting van de gemeente: "Het museum is ons als het ware boven het hoofd gegroeid. Lange tijd hebben we gedraald om subsidie aan te vragen, want het liefst willen we onze eigen broek ophouden. We moeten echter constateren dat dit niet meer mogelijk is."

Behoefte aan professionele aansturing

Ook heeft De Spitkeet aangegeven dat er dringend behoefte is aan professionele aansturing. Er is slechts één betaalde kracht, die naast een coördinerende taak ook ander werk verricht en er eigenlijk niet voor opgeleid is. Eigenlijk zou er een manager moeten komen, gaf de voorzitter aan. Dat zegt ook Museumfederatie Fryslân. Dat er behoefte is van een goede manager, blijkt ook dat er al diverse enthousiaste bestuursleden zijn opgestapt. Het aansturen van de vrijwilligers vroeg te veel van hen.