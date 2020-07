Ferried Naciri verlengt contract en is ook volgend seizoen trainer van Aris

Toen Naciri vorig jaar werd aangetrokken, was het al de bedoeling om voor een langere periode samen te werken. Voorzitter Rudolf Knegtering van Aris is blij dat dat nu ook vorm krijgt. "Het is fantastisch dat we Ferried langer aan ons kunnen binden. Onder zijn leiding zijn spelers zichtbaar beter geworden, hebben we in 2020 de opwaartse trend ingezet én de finale van de Basketball Cup gehaald."

Ook Merlijn van der Meulen, bestuurslid technische zaken, denkt dat het goed is voor Aris dat Naciri blijft: "De verlenging van deze samenwerking is een belangrijke stap in de continuïteit en ontwikkeling van onze club."

Voor het eerst naar bekerfinale

Aris haalde dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie de finale van de Basketball Cup. Door het coronavirus is die finale nog niet gespeeld, maar verplaatst naar het begin van het volgende seizoen.

Reinder Brandsma en Torben Tönjann zijn tot nu toe de enige twee spelers die vastliggen voor volgend seizoen. Aris zegt dat er binnenkort meer nieuws komt over de selectie.