Kinderlokker uit Lemmer veroordeeld tot 18 maanden cel

De Lemster is onderzocht, maar het bleek dat hij niet lijdt onder een stoornis. Omdat hij tijdens het psychisch onderzoek steeds ontkende, ligt er geen advies voor een behandeling. De man heeft onder meer bij Franeker, Balk, Exmorra, Oosterzee en Damwâld kinderen aangesproken. De politie hield hem al enige tijd in de gaten en had een zender onder zijn bus geplaatst. Dat het voorarrest van de Lemster vorig jaar afliep, leverde veel onrust op in Lemmer. De man had de afgelopen tijd een enkelband om.

De man is niet eerder veroordeeld voor zedendelicten. In 2013 is een zaak tegen hem geseponeerd, toen zou hij als leraar aan meisjes hebben gezeten. Hij is daarna ontslagen.