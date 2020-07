Noord-Hollandse gedeputeerde nieuwe voorzitter Waddenfonds

De drie Waddenprovincies - Fryslân, Groningen en Noord-Holland - die gezamenlijk het bestuur van het Waddenfonds vormen, bekleden bij toerbeurt voor telkens een periode van vier jaar het voorzitterschap. Na de provincies Fryslân en Groningen levert Noord-Holland van 2020 tot 2024 de voorzitter.

Cees Loggen is sinds 2015 lid van het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. "Ik kijk er naar uit om bij te blijven dragen aan de bescherming én ontwikkeling van dit prachtige gebied'', aldus Loggen.

6 miljoen beschikbaar

Scheidend voorzitter Staghouwer ziet het Waddenfonds vooral als een vliegwiel voor de ontwikkeling van de Waddenregio. "Tot 2026 is er nog 200 miljoen euro beschikbaar. Kansen genoeg voor partijen met mooie initiatieven en projecten.''

Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Naast Loggen en Staghouwer zit voor Fryslân gedeputeerde Sietske Poepjes in het dagelijks bestuur van het Waddenfonds.