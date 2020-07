Vrijdagmarkt: "Laat die vakantie in het buitenland maar"

Een zzp'er laat weten dat ze blij is eindelijk weer aan het werk te kunnen, dus zij slaat de vakantie over. Ook de poelier op de markt is blij dat hij weer los kan: "Ik heb vijf maanden thuis gezeten. Eerst een hartaanval en toen nog een TIA eroverheen. Laat die vakantie dus maar!" Anderen noemen de hoge prijzen om toch ook in Nederland maar niets te boeken: "800 tot 900 euro per week voor een caravan, of zelfs 2.300 euro voor een week in een huisje, dat gaat ons wat te gek!"

Inzetten op verstand

Een vrouw vertelde eigenlijk naar Amerika te willen waar haar dochter woont, maar ze mag het land niet in. En een vrouw zou met haar Nederlandse man naar haar familie in Azië, maar: "We spelen het maar op verstand, we blijven thuis." Een man vertelde dat hij op dit moment eigenlijk voor de 40ste keer in Salou had moeten zitten. De laatste keer om een jubileum vol te maken. "Maar nu dat niet kan, hebben we maar voor volgend jaar geboekt. Dan ben ik tachtig!" Een andere liefhebber van vaste tradities gaat voord e 42ste keer met de stacaravan naar De Wâldsang in Bakkeveen. "Gelukkig kan dat gewoon doorgaan!"