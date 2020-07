Bennema State in Hurdegaryp blij met nieuwe corona-bezoekregeling

Verpleegkundige Yvonne van der Veen van Bennema State in Hurdegaryp is blij met het besluit. "Wij zijn met name bij voor de mensen. Want zij missen toch het bezoek. Dat zie je, als ze weer visite krijgen, zie je een grote glimlach op hun gezicht. Sommige mensen hebben het heel moeilijk gehad. Ik werk met ouderen met dementie. Zij begrijpen het niet en zeggen: ik heb mijn zoon al een poos niet gezien. Dan moet je wel eens een leugentje om bestwil geven en zeggen: uw zoon is ziek en heeft de griep te pakken. Dat snappen ze. Maar later komt de vraag wel weer terug."

Op zoek naar veiligheid

Het zou volgens haar niet goed zijn als de boel opnieuw dicht moest. "Dat zou niet mooi zijn, het levert onrust op. Mensen met dementie zijn op zoek naar veiligheid, naar bekenden en hun eigen thuis. Dus het is ook moeilijk om die mensen in hun eigen woning te houden. Nu is er wat meer rust. Je kunt de bewoners wat meer laten gaan. Dan is er wat meer vrijheid om bijvoorbeeld een stuk te wandelen."