GGD: vakantiegangers moeten adviezen en maatregelen op plek van bestemming volgen

Daarnaast noemt de GGD het verstandig om in het buitenland de Nederlandse maatregelen te blijven toepassen: houd afstand, was je handen en laat je in geval van klachten testen, als dat mogelijk is.

Vakantiegangers die zich in het buitenland positief laten testen, dienen de maatregelen die daar gelden te volgen. Daarnaast doen ze er verstandig aan om alvast contact op met de GGD van de eigen woonplaats in Nederland.

De maatregelen in alle landen, zoals het dragen van een mondkapje, zijn te vinden op Rijksoverheid of www.nederlandwereldwijd.nl.

Mensen die in Nederland op vakantie gaan en klachten krijgen, kunnen zich over zich overal in Nederland laten testen, via het landelijk nummer 0800-1202. "Dan kun je bij een teststraat bij jou in de buurt worden getest", licht Margreet de Graaf van GGD Fryslân toe.