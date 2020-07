Boze boeren om eiwitregel: "Minister moet niet op de stoel van de boer zitten"

Eke Folkerts, voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland, legt uit waarom dat eiwit belangrijk is voor vee. "Er is nu een verbod dat wij bepaalde componenten van veevoer niet meer mogen voeren. Maar de beesten hebben die nodig om te groeien. Kalfjes hebben bijvoorbeeld behoefte aan ander eten, want zij moeten groeien. Maar zo worden ze gekort op hun behoefte aan eiwit. Dit is een periode van vier maand. Je zou zeggen: waarom daar zoveel drukte om? Maar kalfjes in het begin al te weinig voeren, heeft later weer consequenties."

Multivitamine voor koeien

Volgens Folkerts zijn er wel alternatieven. "Maar het gaar ook om de totale eiwitbalans. Voor de natuur moet het eiwitgebruik omlaag, daar wordt op gestuurd. Er zijn alternatieven, maar dit is een ideaal mengsel. Het is een soort multivitamine, zoals mensen ook wel gebruiken."

Minister heeft geen vertrouwen

De boeren willen het eiwit in het voer zelf wel omlaag brengen, op hun eigen manier. Maar de minister heeft daar geen vertrouwen in. "Dat is niet eerlijk, want wij kunnen dat prima regelen. We hebben al een aantal plannen op tafel gelegd, maar die waren niet mogelijk vanwege bijvoorbeeld juridische bezwaren. Het ministerie moet niet op de stoel van de boer zitten om mee te sturen op de boerderij. Niet met als doel het dierenwelzijn, maar een kleine reductie van stikstof."