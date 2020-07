Opsterland hoopt boeren mee te krijgen voor nieuwe bloemroutes

Het initiatief is genomen door Japke Weij van de Bijenbrigade Beetsterzwaag. "Het is in 2018 ontstaan, toen ben ik begonnen met burgerinitiatief Op de bres voor de Bij. Fryslân is een groene provincie, maar een woestijn voor de bij. Dat komt door het gebrek aan biodiversiteit. Wij hebben biljartlakens als weiland, zonder insecten en vogels. Ik dacht: daar wil ik mij voor inzetten. In Beetsterzwaag hebben we al aardig wat projecten opgezet. Ook met scholen, zodat de nieuwe generaties er ook mee kennismaken," zegt Weij.

Routes langs de weilanden

Weij heeft contact gelegd met Stichting Bloeiend Boerenland, ELAN Zuidoost-Friesland en een aantal boeren in de omgeving van Nij Beets. "Toen kwam boer Warner van der Leeuw met het idee om de randen van de akkers in te zaaien," vertelt ze. Het project moet meerjarig zijn en heeft als doel het terugbrengen van insecten en vogels op de weilanden van Opsterland. De nieuwe routekaarten zijn onder meer te krijgen bij Museum Opsterland, de VVV en recreatie- en horecabedrijven in de regio.

Leo Bil van Stichting Bloeiend Boerenland is blij met de bloemenbermen. "De resultaten zijn nu zichtbaar in het veld, het tilt op van de insecten. Dat is heel mooi om langs te fietsen. Het gaat niet alleen om de insecten, maar ook om het verlies aan akkerflora. Er zijn nog genoeg locaties waar nog geen bloemen bloeien. En ook buiten Opsterland zijn er mogelijkheden genoeg."