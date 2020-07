Protestantse gemeente zet na 100 jaar de pastorie van Ouwsterhaule te koop

De Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbug heeft de pastorie in Ouwsterhaule te koop gezet. Dat heeft het college van kerkrentmeesters in een extra vergadering besloten. Het gebeurt wel met pijn in het hart, maar de reacties uit de kleiner wordende gemeente waren unaniem voor verkoop. De pastorie is in 1920 gebouwd en staat midden in Ouwsterhaule naast het dorpshuis.