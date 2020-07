Fractievoorzitter Terpstra van VVD Waadhoeke gaat naar Leeuwarden

Terpstra komt uit Winsum, maar woonde de afgelopen tijd in Berltsum. In 2006 werd hij politiek actief voor de VVD. Van 2010 tot begin 2013 was hij fractievoorzitter van de VVD in Menameradiel. Daarna begon hij met een opleiding Bedrijfseconomie, maar de afgelopen jaren is hij actief in Waadhoeke.

Magré is geboren in Franeker, heeft daarna in Leeuwarden gewoond, maar zit nu dus in Menaam. Nadat Terpstra in 2013 stopte als fractievoorzitter in Menameradiel, nam Magré die functie over.