Erik de Groot voorgedragen als nieuwe wethouder gemeente Harlingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stond hij op de zevende plek op de lijst. Van 2006 tot 2008 zat De Groot ook in de raad van Harlingen voor de PvdA. Van 2012 tot 2014 was De Groot voorzitter van de afdeling Harlingen.

In het dagelijks leven heeft De Groot een rechtskundig adviesbureau en hij heeft ervaring in de financiële dienstverlening. Hij is actief op verschillende maatschappelijke fronten.

De Groot volgt Hein Kuiken op, die deze week de overstap maakte naar het Leeuwarder college. Op 17 augustus wordt de nieuwe wethouder geïnstalleerd.