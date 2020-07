SOVIDZ-voorzitter over vervallen kort geding: "Ontzettend blij mee"

"Wij ontdekten dat de minister de maatregel dat een verpleeghuis op slot moet zodra er één besmetting is, een aantal dagen geleden had voorgeschreven aan de Veiligheidsregio's en dat die die ook allemaal overnamen." Dat ging echter in tegen de eigen oproep van de minister aan instellingen om maatwerk te leveren in coronatijd. "Toen dachten wij: dit klopt niet met alles wat wij verder hebben gehoord, dit klopt niet."

Ministerie

SOVIDZ legde de kwestie vervolgens voor aan het ministerie van Volksgezondheid om te kijken of het klopte. "Zij zeiden dat dat het geval was en dat ze voor veiligheid kozen in het geval van een besmetting in een verpleeghuis. Alles zou dan op slot." De stichting besloot het daarom aan de rechter voor te leggen. Bijma: "Maar voordat we zo ver waren, bedacht de minister zich."