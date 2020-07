De Spokeplas bij Noordwolde krijgt een upgrade met speeltoestellen

In 2019 heeft de gemeente het bestuur van De Eendracht uitgenodigd om te kijken naar de mogelijkheden om de Spokeplas wat aantrekkelijker te maken. In december is er samen met inwoners, ondernemers, Staatsbosbeheer en de gemeente een werkgroep gevormd. De gemeente kan niet niet meteen aangeven wanneer het werk klaar is, want dat hangt ook van het coronavirus af.