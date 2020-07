Raad De Fryske Marren wil aandacht Rijk en Europa voor pesticideproblematiek

De gemeenteraad van De Fryske Marren wil de maatschappelijke onrust over het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in Gaasterland onder de aandacht brengen van het Rijk en Europa. De raadsleden constateren dat de inwoners zich al jaren ongerust maken over het gebruiken van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt. Daardoor komen de inwoners en telers steeds meer tegenover elkaar te staan.