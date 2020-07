Kaatsseizoen gaat los op 11 juli; Freulepartij op 19 september

Binnen een paar uur nadat het kabinet de coronaversoepelingen op het gebied van sport bekend maakte, had de kaatsvereniging van Bolsward de protocollen al klaar. Volgens bondsdirecteur Marco Hoekstra zou Bolsward wel eens het voorbeeld kunnen zijn voor alle andere verenigingen.

Wie had gedacht dat de KNKB met een volledig ingevulde kaatsagenda zou komen, werd teleurgesteld. Hoekstra: "Dat is afhankelijk van de organisatiekracht en bereidwilligheid van de verenigingen en die hebben we nog niet helemaal in beeld."

En daar ligt de complicatie. Want op de vergadering werd duidelijk dat 50 procent van de verenigingen aangeeft dat ze wel kaatspartijen willen organiseren, maar dat ook 50 procent aangeeft daar nog over te twijfelen of het niet ziet zitten.

Agenda zonder gaten

"Dat zal de komende weken moeten blijken. Er zijn ook verenigingen waarvan de datum van hun partij al is verstreken, die zich nog wel bij ons hebben aangemeld", zegt Hoekstra. "Wij willen een agenda zonder gaten erin, dus dan moeten we kijken of die verenigingen een plek op de kalender kunnen krijgen. En dat wordt een hele organisatie, maar wij gaan ervoor. Wij proberen er het beste van te maken."

Het kaatsseizoen zal eindigen op 30 september. Op die datum staat nog altijd de PC met potlood ingetekend. Volgens PC-lid Theunis Bakker is die datum door de PC nog altijd niet geschrapt.