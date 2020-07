VIDEO: Lintjes uitgereikt in Noardeast-Fryslân

De traditionele lintjesregen kon eerder dit jaar niet doorgaan. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunnen de koninklijke onderscheidingen toch niet worden uitgereikt. Dat zal in de meeste gemeenten vrijdag gebeuren, behalve in Noardeast-Fryslân. Omdat vrijdag de trouwzaal niet beschikbaar is, deelde burgemeester Johannes Kramer donderdagochtend de lintjes al uit. Voor Kramer was het niet alleen bijzonder vanwege het uitgestelde karakter, maar ook omdat het voor hem de eerste keer was.