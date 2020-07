Boerenacties in Fryslân over veevoervoorstel minister

Onder Friese boeren circuleert een oproep om met de tractoren naar Leeuwarden te rijden. Getuigen hebben gezien dat een groep boeren zich verzamelt bij Lemmer. Anderen zouden onderweg zijn uit Oosterwolde via Drachten, met als eindbestemming Leeuwarden. Wat ze in Leeuwarden van plan zijn, is nog niet bekend.

De Tweede Kamer vergadert donderdagavond over de plannen van de minister. De stichting 'Belangen Agrarysk Fryslân' heeft aangegeven eerst de uitkomst van de stemming in de Tweede Kamer af te wachten voordat de stichting tot actie overgaat.