Kort geding vervalt nu bezoekersverbod in verpleeghuizen van tafel gaat

De stichting is twee weken geleden opgericht door Berber Bijma uit Franeker, toen ze in actie kwam voor de bewoners van woonzorgcentrum Foswert in Ferwert. Bewoners mochten nog nauwelijks bezoek hebben en ze mochten niet of bijna niet naar buiten, terwijl de richtlijnen van het RIVM al verruimd waren. Ook in andere verpleeghuizen waren de maatregels al versoepeld.

In een noodverordening van minister De Jonge staat dat vanaf 1 juli "het ontvangen van bezoek verboden is indien in die instellingen zich nog één of meer covid-19-besmettingen voordoen." Het ministerie zegt nu bij de NOS dat er verwarring is over deze aanwijzingen, en dat het ministerie in gesprek is met de veiligheidsregio over de vraag of het punt opnieuw bekeken moet worden. "Wat ons betreft, is het aan de zorgaanbieder en afhankelijk van de locatie hoe hier invulling aan wordt gegeven", zegt een woordvoerder van het ministerie.

Advocaat Jan-Koen Sluijs van SOVIDZ laat weten dat het kort geding van de baan is. "Wij zijn heel blij dat deze maatregel herzien wordt, dat betekent dat er maatwerk mogelijk is."