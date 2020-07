Weer muziek uit de boxen bij Het Bolwerk in Sneek: "Eindelijk weer los"

De mensen bij Het Bolwerk hebben een spannende periode achter de rug. "We werden wel overvallen door de regeling in maart, maar we hebben onze tijd goed benut de afgelopen periode. We zijn aan het schilderen geslagen. We hebben het een en ander veranderd binnen en we zijn ons aan het voorbereiden op de komende periode. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we stil blijven zitten", zegt Schut.

Volgens Schut staat Het Bolwerk ondanks de corona er nog relatief goed voor. "Vrolijk word je er niet van, maar je moet ook niet bij de pakken gaan neer zitten. We gaan er gewoon voor", zegt Schut.

Zomer

Voor de zomer heeft Het Bolwerk dan ook 'gewoon' een programma. "We gaan de hele zomer, tot en met augustus, wekelijks wat neerzetten", zegt Schut, die vooral lokale bands naar het poppodium wil halen.

Maar voor nu is het eerst de beurt aan de negen jonge bandjes. "Ouders, vrienden en vriendinnen komen kijken. Die kunnen genieten van datgene wat ze hier geleerd hebben. Dat is altijd heel gezellig", aldus Schut.