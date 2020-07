Coronacrisis treft vooral jongeren: veel werkloosheid

Een grote groep kleine ondernemers heeft het moeilijk. Verwacht wordt dat een deel van hen toch weer in loondienst moet gaan. Op termijn dreigt ook ontslag voor een grote groep mensen met een vast contract.

Jongeren

De jongeren worden het hardst getroffen door de coronacrisis. "Zij hebben over het algemeen vaak een flex- of tijdelijk contract. In tijden dat het moeilijk is voor ondernemers, staan die het eerst op straat", zegt Friso Douwstra, bestuursvoorzitter van Fryslân Werkt!.

"Bij de instroom in de bijstand is meer dan de helft, bijna 60 procent, niet ouder dan 27 jaar. Die groep wordt dus heel hard getroffen", zegt Douwstra.

Lichtpuntje

Douwstra ziet echter wel dat het weer wat beter gaat met de economie. "Als je ziet dat de instroom in de WW en de bijstand weer een beetje op het normale niveau komt. Dan zie ik een lichtpuntje, maar dan zijn we er absoluut nog niet, hoor. Het is een enorme dreun geweest, zeker in bepaalde sectoren. Maar we moeten wel vasthouden aan de hoop en de ontwikkelingen van onze economie", vindt Douwstra.

Volgens Douwstra weten we pas later hoe Fryslân precies uit deze crisis komt. "De TOZO en de NOW, de steunmaatregels van de overheid, die houden straks op. Dan is de vraag, wat wordt de balans die opgemaakt wordt door ondernemend Fryslân. Komen bedrijven door de moeilijke tijd heen of zullen ze in hun personeel gaan snijden?", vraagt Douwstra zich af.

'Geloven in de economie'

De komende tijd wordt dan ook spannend, volgens Douwstra. "Het hangt ervan af hoe we het met zijn allen doen. Als we geloven in onze economie, lokaal investeren, elkaar helpen, mensen in dienst houden en de koppeling maken tussen het onderwijs, de overheid en de ondernemerswereld. Dan komen we er", aldus Douwstra.