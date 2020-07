Sociaal proefproject voor jongeren De Werkerij kan doorgaan

De jeugd heeft vaak een historie met uitval op school of komt via de jeugdzorg. Sommigen waren zelfs dakloos. Bij De Werkerij worden alle problemen integraal aangepakt. Als de jeugd er weer aan toe is, kunnen ze naar school of aan het werk.

Positiever geworden

De 21-jarige Jordi is een van hen. Hij zit nu drie maanden bij De Werkerij. Hij werkt in de fietsenmakerij, maakt muziek in de studio en sport in de fitnesszaal. Eerder zat hij maar wat op de bank en bij De Werkerij is hi veel positiever geworden. "Het is gewoon heel tof om hier naartoe te gaan. De mensen zijn heel leuk en het geeft een goed gevoel."

Hij wil een opleiding tot beveiliger volgen. Zo heeft De Werkerij al meer resultaten geboekt met mensen die weer een woning hebben gekregen, een opleiding volgen of aan het werk zijn gegaan. Sommigen zijn bij het Friesland College aan de slag en een ander is bij een meubelmakerij in de leer. De Werkerij helpt momenteel zo'n dertig jongeren.