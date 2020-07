Nieuwe wijze van registratie verkeersongevallen: meer slachtoffers

Anoniem

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid krijgt de beschikking over de cijfers van de eerste hulp in ziekenhuizen en van de ambulancediensten zonder dat daar persoonlijke data van de slachtoffers aan hangen, vertelt Sipke van der Meulen fan it ROF.

Bij ongelukken waarbij de politie wordt ingeschakeld, gaat is vaak ernstiger letsel in het spel. Bij minder ernstige verwondingen worden de slachtoffers vaak zonder tussenkomst van de politie met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Veiliger maken

Het ROF wil de nieuwe gegevens gebruiken om vast te stellen waar aanpassingen gedaan moeten worden in wat betreft de veiligheid van de weggebruiker. Als bijvoorbeeld op een bepaald fietspad veel ongelukken na elkaar zich voordoen, moet dat fietspad verbeterd worden. De gemeenten kunnen daarvoor co-financiering aanvragen bij het Rijk. Er is 50 miljoen beschikbaar over een periode van tien jaar voor heel Nederland.

Een uitwerking van de slachtoffers, die anders onder de radar gebleven zouden zijn. kan meehelpen aan een betere onderbouwing van de verbeteringsplannen, aldus Sipke van der Meulen.