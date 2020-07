MCL gaat door met reorganisatie, maar aantal IC-bedden moet omhoog

Het gaat volgens het ziekenhuis niet om gedwongen ontslagen. Er zal worden ingezet op natuurlijk verloop en het helpen van medewerkers naar ander werk.

"Sommige functies minder nodig"

Volgens directeur Arie van der Woerdt van personeel en organisatie gaat het bijvoorbeeld om doktersassistenten die hun baan zullen verliezen. "We zijn bezig met de digitalisering en het maken van plannen. Er komen nieuwe werkprocessen en dat betekent dat sommige functies minder nodig zijn in het ziekenhuis."

De reorganisatie is moeilijk te rijmen met het feit dat er op de intensive care sprake is van een personeelstekort. Daarnaast heeft minister Hugo de Jong van Volksgezondheid de ziekenhuizen opgeroepen de IC-capaciteit de komende tijd te verhogen. De Jonge wil het aantal IC-bedden van 1.150 naar 1.700 hebben. Het materiaal voor de opschaling is er wel bij het MCL, maar het personeel niet.