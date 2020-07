Cambuur legt keeper Sonny Stevens langer vast

Het nieuwe contract van de doelman is voor een jaar, met een optie voor nog een jaar. Die optie gaat in als Cambuur promoveert. Zo'n zelfde contract had Stevens het afgelopen seizoen ook.

Gevoel gaf de doorslag

"Ik heb mijn gevoel de doorslag laten geven", zegt Stevens over zijn beslissing. "Ik voel me gewaardeerd en het vertrouwen voelt goed. Los van dat is het natuurlijk een geweldige club met ontzettend aangename mensen om mee samen te werken."

"Er was wel interesse voor Stevens", zegt Cambuur-volger Andor Faber. "Ook van clubs uit de eredivisie. Maar Stevens koest er dus voor om bij de Leeuwarders te blijven. Dat is een opsteker voor technisch manager Foeke Booy. Die zegt al een tijd dat de kop en de staart belangrijk zijn: een keeper en een spits. Fan die opdracht heeft hij nu vijftig procent af."

"Positieve invloed op het team"

"Een prachtig signaal voor alles en iedereen", zegt Booy. "Sonny heeft het afgelopen jaar laten zien dat hij een geweldige doelman is en met zijn persoonlijkheid ook een positieve invloed heeft op het team. Als club en als groep willen we niets liever dan sportieve revanche nemen en daarbij is Sonny een hele belangrijke schakel."