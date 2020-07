De Kruidhof brengt oude Friese gewassen weer tot leven

De botanische tuin in Buitenpost viert dit jaar het 90-jarig jubileum. Vanwege de coronacrisis kunnen veel activiteiten in de tuin niet doorgaan. De Kruidhof zou normaal gesproken vanaf april open zijn en workshops en marken organiseren. Ze mogen nu pas weer sinds woensdag bezoekers ontvangen, maar grootschalige festiviteiten zijn in dit jubileumjaar nog niet geoorloofd. Wat deze zomer wel doorgaat, is een workshop 'koken zonder pakjes'. Dat moet met anderhalve meter afstand tussen de cursisten coronaproof mogelijk zijn.

Met de nieuwe thematuin probeert De Kruidhof toch nog 'een cadeautje te geven aan de bezoekers.' De Friese Woudboontjes en oude aardappelrassen in te tuin moeten de herinneringen aan de tuin van opa en oma weer tot leven brengen. De verhalen over de rassen zorgen er ook bij de jongere generaties voor dat de Friese gewassen niet helemaal uitsterven.