GGD waarschuwt voor nep-medewerkers die mensen benaderen voor coronatest

Op meerdere plekken in het land doen criminelen zich voor als medewerkers van de GGD, meldt de gezondheidsdienst. Zij proberen telefonisch persoonlijke en financiële gegevens te bemachtigen. In andere situaties gingen de nep-medewerkers onaangekondigd thuis bij mensen langs voor een vaccinatie of voor het afnemen van een coronatest.

GGD benadert niet actief

De GGD laat weten dat ze niet onaangekondigd voor de deur staan. Ook benadert mensen niet actief voor het maken van een testafspraak. Daarnaast laat de instantie weten dat ze niet om financiële gegevens vragen.

Als mensen de boel niet vertrouwen, kunnen ze dat volgens de GGD altijd aangeven. Zo kunnen ze altijd vragen om terug te bellen en bijvoorbeeld het telefoonnummer te controleren.

Geen persoonlijke informatie delen

De gezondheidsdienst raadt mensen ook aan om op te passen met het delen van persoonlijke informatie op sociale media. Als mensen openlijk delen dat ze zijn getest en wachten op uitslag, kan dat oplichters de mogelijkheid geven om contacten te benaderen voor zogenaamde bron- en contactonderzoek.